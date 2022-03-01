Ищенко с помощью украинской делегации определил местонахождение Зеленского

Местонахождение украинского президента Владимира Зеленского, который несколько дней назад покинул Киев, стало известно, благодаря действиям украинской делегации, уехавшей после переговоров в Гомеле по направлению к Польше.

Такое мнение в материале для издания «Украина.ру» высказал политический обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко, который подчеркнул, что украинские переговорщики после трехчасовой встречи с российской делегацией в белорусском городе Гомель отправились сообщать об итогах этой встречи не в украинскую столицу.

«Город (Киев) находится в полуокружении, по улицам и предместьям шатаются банды вооруженных бежавшей хунтой отморозков. Если бы они выехали из Киева и намеревались возвратиться в Киев, должны были бы иметь с собой многочисленную охрану», — подчеркнул Ищенко.

Подобная большая колонна, передвигающаяся поблизости от линии фронта, неизбежно привлекла бы внимание российской авиации. И чтобы обезопасить членов делегации от российского авиаудара, а также от попадания под обстрел собственных вооруженных банд, эта колонна должна была бы объяснить цель своего движения.

При этом украинская сторона объявила, что ее делегация въедет на территорию Белоруссии со стороны Польши.

«Сказали и въехали. При этом их не видели ни на одном КПП, пересекающих украинско-польскую границу. Из чего я делаю вывод, что слухи о размещении Зеленского с подельниками в бункере во Львове, не подтверждаются. Похоже, они сразу удрали в Польшу», — предполагает Ищенко.

Новостное агентство «Харьков». / Герман Парло

И именно этим, по мнению эксперта, объясняется дерзость украинской стороны на переговорах с Россией, в частности, требование отдать под контроль Киева не только Донбасс, но и Крым, а также увести войска с украинской территории. Власти плохо себе представляют реальную обстановку в покинутой ими стране, так как их снабжают искаженной информацией о том, что украинская армия еще способна к сопротивлению. Но зато представители украинской власти совершенно не боятся за свои жизни, хотя, если бы они до сих пор оставались на Украине, боялись бы.

«А так они полностью подконтрольны американцам, поскольку их польская охрана в любой момент может превратиться в конвой, — подчеркивает Ищенко. — Об этом же говорит тот факт, что, направившись «консультироваться» со своим руководством, они почему-то решили пару дней подождать в Польше».

Ведь, если бы Владимир Зеленский находился хотя бы в западной части Украины, например, во Львове, украинским переговорщикам логичнее было бы ехать с ним «консультироваться» именно туда, а если они собирались обсуждать дальнейший ход переговоров по телефону, то могли бы вообще никуда не уезжать из Белоруссии.

Поэтому, подчеркивает Ищенко, очевидно, что Зеленский находится в Польше. Но при этом украинская делегация будет явно не с ним проводить «консультации».

ФБА «Экономика сегодня» / ФБА «Экономика сегодня»

Двух суток вполне достаточно, чтобы украинские переговорщики пересказали американским кураторам свои впечатления от поведения российской делегации, о том, как она реагирует на угрозы украинской стороны и какие предложения привезла от руководства РФ. Кураторы, которые сами конечно не могут принимать решения, свяжутся с Вашингтоном и, опираясь на впечатления украинской делегации, изложат свои предложения дальнейших действий.

Затем кураторы получат инструкции от Вашингтона и передадут их украинским даже уже не марионеткам, а заложникам, объясняет Ищенко, по словам которого, все дальнейшие действия украинских властей, вне зависимости от того продлятся ли переговоры с РФ или нет, будут зависеть от американцев.