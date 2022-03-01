Заснувший за рулем петербуржец выехал на тротуар и протаранил автомобиль в центре города

Житель Северной столицы устроил аварию в первый день весны в центре города. В результате ДТП ни один человек серьезно не пострадал, сообщают очевидцы в тематических группах в социальных сетях.

Инцидент произошел сегодня рано утром на набережной реки Фонтанки. По словам виновника аварии, он уснул за рулем, из-за чего потерял управление, выехав на тротуар, и протаранил припаркованный автомобиль. Ни один человек не получил серьезных травм.

По данному факту правоохранители организовали проверку для выяснения точных обстоятельств произошедшего. По ее итогам будет принято процессуальное решение.

Отметим, что прошедшая зима запомнилась петербуржцам большим количеством дорожных аварий, причиной которых в большинстве случаев становились скользкие дороги. Жители Северной столицы неоднократно просили губернатора Александра Беглова организовать качественную уборку снега и льда, однако за три месяца зимы градоначальник так и не потрудился принять соответствующие меры.