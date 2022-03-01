Депутат Рады Кива предрек капитуляцию Зеленского через одну-две недели

Президент Украины Владимир Зеленский сбежит из страны, а сложившаяся ситуация закончится позорной капитуляцией главы государства через неделю-две. Такой неожиданный прогноз сделал депутат Верховной рады Илья Кива.

Украинский нардеп считает, что Зеленский выполнит грязную работу и уедет отдыхать.

«Зеленский, выполнив грязную работу, уедет отдыхать и проживать украденные у народа деньги в США или Британию», — приводит слова Кивы РИА Новости.

Парламентарий до этого призвал украинского лидера немедленно покинуть пост главы государства из-за ситуации в Донбассе. По мнению депутата, Зеленский ответственен за начало военного конфликта на территории страны и его последствия.

Илья Кива ранее заявил, что Владимир Зеленский является преступником, поскольку отказался от переговоров с российской стороной, в результате чего на Украине началась специальная операция по денацификации.