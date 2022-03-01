Торговая сеть в Австралии отказалась от водки из России из-за давления украинской диаспоры

Крупнейший ретейлер алкоголя в Австралии, Endeavour group, прекратил продажу российской водки. Это произошло из-за настойчивых призывов местной украинской диаспоры.

Компания обещала, что российский алкоголь исчезнет с прилавков магазинов уже в течение ближайших дней. Из продажи уберут не только водку, но и все прочие товары из этой страны.

«Следуя призывам различных заинтересованных сторон, мы решили удалить все товары российского производства с полок наших магазинов и остановить их продажу через интернет», — рассказали в пресс-службе ретейлера.

Украинская диаспора требует закрыть российское консульство в Сиднее и отменить визы для туристов из России, а также не пускать в Австралию студентов и предпринимателей из этого государства. Ретейлер решил перестраховаться и убрать изготовленную в других странах водку, чтобы не было неприятных инцидентов. Аналогичные меры по запрету российского алкоголя ввели и некоторые штаты США, сообщает телеканал «360».

Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин объявил о проведении специальной операции на Украине. Ее цель — остановить длившееся восемь лет кровопролитие на Донбассе. В результате этого события отношения со странами Запада значительно ухудшились.