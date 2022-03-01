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Росавиация посоветовала россиянам за рубежом найти альтернативные пути возвращения домой

Общество
Росавиация посоветовала россиянам за рубежом найти альтернативные пути возвращения домой

Российские туристы, застрявшие за рубежом из-за обострения ситуации на Украине, должны рассмотреть альтернативные способы возвращения на родину. Такое заявление сделали в Росавиации.

Россия занимается организацией вывозных рейсов, однако этот процесс займет какое-то время и потребует больших вложений. Росавиация предполагает использовать коммерческие рейсы иностранных авиакомпаний и маршруты смешанного транспортного сообщения, передает РБК.

Выполнение гуманитарных рейсов потребует разрешения Евросоюза, который накануне закрыл воздушное пространство для российских самолетов. В связи с этим «на текущий момент представляется наиболее предпочтительным» самостоятельный поиск гражданами альтернативных путей возвращения домой.

Россия ранее начала военную спецоперацию для помощи Донбассу. Это решение стало ответом Москвы на агрессию Киева в отношении Донецкой и Луганской народных республик.

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