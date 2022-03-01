Украинская теннисистка Свитолина отказалась играть с россиянкой Потаповой в Мексике

Украинская теннисистка Элина Свитолина заявила, что не будет играть с россиянками и белорусками и снимается с турнира в мексиканском Монтеррее.

Свитолина поддержала решение Международного олимпийского комитета (МОК) не допускать россиян и белорусов к соревнованиям. Исполком комитета также предоставляет федерациям найти свой способ решения этой проблемы, в том числе путем участия россиян в нейтральном статусе — без флага и гимна своей страны.

«Таким образом, мы — украинские игроки — обратились к ним с просьбой следовать рекомендациям МОК допускать до соревнований граждан России или Белоруссии только в качестве нейтральных спортсменов, без демонстрации какой-либо национальной символики, цветов, флагов или гимнов», — написала украинская теннисистка в Instagram.

В Мексике Свитолина должна была встретиться с российской теннисисткой Анастасией Потаповой — победительницей юниорского турнира Большого шлема в одиночном разряде.

Напомним, что международные спортивные организации под напором коллективного Запада ответили санкциями в отношении российских спортсменов из-за ситуации на Украине.

ВС РФ 24 февраля начали спецоперацию по демилитаризации Украины по указанию президента Владимира Путина. Российские военные наносят удары исключительно по военной инфраструктуре Украины для защиты жителей Донбасса, которые последние восемь лет живут под обстрелами ВСУ.