Многие россияне, которые сейчас находятся за границей, все еще сталкиваются со сложностями с возвращением домой.

При этом часть российских путешественников уже выехала на родину через третьи страны. Об этом рассказала глава Ростуризма Зарина Догузова в утреннем стриме телеканала RT «Летучка».

«Часть туристов уже выехала через третьи страны. Однако со сложностями с возвращением домой пока еще сталкиваются многие. Наиболее проблемные точки сегодня — это Португалия (Мадейра), Болгария, Венгрия, Хорватия. В общем-то, те страны, которые были открыты для наших туристов», — объяснила она.

На данный момент ключевым вопросом остается согласование гуманитарных рейсов с целым рядом стран для пролета над их воздушным пространством. При этом у самых популярных направлений отдыха россиян — Турции и Египта — нет планов по ограничению въезда, добавила Догузова.

Росавиация рекомендовала россиянам воздержаться в ближайшее время от неслужебных поездок в другие страны. Это связано с закрытием рядом государств своих воздушных пространств для российских самолетов, передает телеканал «360».

Вынужденная спецоперация России в Донбассе началась для предотвращения агрессии со стороны киевского режима, направленной против жителей ЛНР и ДНР. Своим решением президент России Владимир Путин намерен остановить кровопролитие и привлечь к ответственности марионеточный режим украинской власти за его преступления.