Российские и белорусские фигуристы исключены из международных соревнований по решению ISU

Фигуристы из России и Белоруссии не смогут выступать на международных соревнованиях. С таким объявлением выступили представители Международного союза конькобежцев (ISU).

Российские и белорусские спортсмены не смогут выступать в международных соревнованиях разного уровня. Под запрет попали турниры по фигурному катанию, шорт-треку и конькобежному спорту.

Ранее Международный Олимпийский комитет (МОК) выступил с инициативой запретить спортсменам из России и Белоруссии выступать на всевозможных соревнованиях. Причиной является спецоперация на Украине. Президент России Владимир Путин ранее объяснял, что данная мера была вынужденной для защиты населения Донбасса.