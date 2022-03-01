Украинские националисты открыли огонь по мирным жителям Волновахи

Украинские националисты нанесли огнестрельный удар по мирному населению Волновахи, которое выходило из города с белым флагом. Об этом сообщили власти Донецкой Народной Республики.

Накануне президент России Владимир Путин в разговоре с главой Франции Эммануэлем Макроном назвал националистов основной угрозой для народа Украины. По словам российского лидера, ВСУ продолжают обстреливать жилые районы Луганской и Донецкой народных республик, а также использовать мирных жителей в качестве «живого щита».