Тарасова прокомментировала политику МОК в отношении российских спортсменов

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась о рекомендациях Международного олимпийского комитета (МОК) не допускать к соревнованиям российских атлетов на фоне ситуации на Украине.

МОК ранее выступил с обращением к международным спортивным федерациям и посоветовал не допускать не только российских, но и белорусских атлетов к соревнованиям любого уровня. Такая политика олимпийского комитета в отношении России и Белоруссии возмутила Тарасову.

«Очень жаль, но международные соревнования от этого потеряют. Потому что русские спортсмены — это украшение соревнований», — поделилась она с изданием «Спорт-Экспресс».

Накануне Международной федерации хоккея на льду (IIHF) лишила РФ и Белоруссию права участвовать в соревнованиях. Кроме того, ФИФА и УЕФА исключили Россию из списка участников чемпионата мира по футболу 2022 года.

Россия 21 февраля признала суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Несколько дней спустя ВС РФ начали спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Такое решение было принято из-за разгула радикальных националистов, проявлявших агрессию в отношении русскоязычного населения Украины.