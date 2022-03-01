Посол РФ Андреев констатировал обострение в отношениях с Польшей из-за событий на Украине

Отношения между Москвой и Варшавой обострились еще больше. С таким заявлением выступил посол России в Польше Сергей Андреев.

Дипломат отметил, что отношения между сторонами не были простыми. Однако они обострились на фоне специальной военной операции России в Донбассе.

«Прежде всего, это касается той информационной, политической обстановки, которая сейчас складывается вокруг наших отношений. На дистанции, наверное, сложно представить уровень той истерии, которая здесь нагнетается», — сказал Андреев в эфире «Россия-24».

Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что Варшава продолжает работать над новым санкциями против России. По его словам, причиной является ситуация вокруг Украины.