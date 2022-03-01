«Фейкометы присядут». УК РФ пополнится статьей за фейки о спецоперации на Украине

Распространителей фейков про миротворческую операцию России на Украине могут начать привлекать к уголовной ответственности. Соответствующий законопроект внесли на рассмотрение в Госдуму депутаты из комитета по безопасности и противодействию коррупции. Спикер парламента Вячеслав Володин уже поддержал данную инициативу.

С самого начала спецоперации по защите мирных жителей Донбасса в Сети начали появляться сотни ложных сообщений о действиях Вооруженных сил РФ на Украине. Лжеинформаторы попытались запугать пользователей с помощью фото и видео, на которых запечатлены якобы плененные российские солдаты, однако зачастую эти кадры были постановочными или архивными.

Так, 24 февраля Служба безопасности Украины (СБУ) опубликовала фотографии двух российских военнослужащих, которые «сдались» украинской армии. Подделку вычислили моментально: на заднем плане виден снег, однако в вотчине президента Владимира Зеленского он растаял еще в начале февраля.

Чуть позже перед зрителями предстал подставной «полковник Росгвардии», скандирующий нацистский лозунг «Слава Украине». Выяснилось, что одаренный «актер первого плана» в настоящий момент служит в ВСУ. Пользователи нашли его страницу в соцсетях, где он позирует в форме с сине-желтыми шевронами.

Утром 25 февраля украинские СМИ начали распространять видео с горящим девятиэтажным домом в центре Киева, утверждая, что в него врезался российский истребитель. Уже через несколько часов стало ясно, что виновником инцидента на самом деле является украинский Су-27, а сбила его, по утверждению американского телеканала CNN, «неизвестная ракета», которую по ошибке выпустили сами украинцы.

Еще одна «фальшивка» собрала на YouTube больше 4 млн просмотров. На записи с автомобильного регистратора якобы запечатлена бомбардировка территории Украины российскими войсками. Оказалось, что видео было снято еще в январе 2015 года во время очередной эскалации конфликта между ВСУ и бойцами из Донецкой и Луганской Народных Республик.

Федеральное агентство новостей / Андрей Тюнников

Фейки о «российской агрессии», исповедях «пленных» и уничтожении техники РФ множатся с такой скоростью, что создатель мессенджера Telegram Павел Дуров пригрозил ограничить работу некоторых каналов в России и на Украине.

«Мы не хотим, чтобы Telegram использовался как инструмент, усугубляющий конфликты и разжигающий межнациональную рознь. Призываю пользователей из России и Украины с сомнением относиться к любым данным, которые распространяются в Telegram в данное время», – написал программист.

Президент России Владимир Путин уже призывал россиян не верить сводкам, которые фабрикуют и активно распространяют некоторые пользователи и получающие финансирование из-за границы СМИ. Чтобы остановить информационный беспредел, депутаты Госдумы приступили к разработке законопроекта об уголовной ответственности за распространение фейков.

Как заявил «Политике Сегодня» член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Максим Кудрявцев, принять поправки в уголовный кодекс планируется до конца следующей недели.

«Назначено внеочередное заседание на пятницу [4 марта] и два внеочередных на следующей неделе. Думаю, что рассмотрим и примем. Срочная и необходимая мера, потому что тот поток лжи, который льется на наших солдат и офицеров, исполняющих зачистку на братской земле от нацистских служащих, нужно прекращать», – уверен депутат.

duma.gov.ru / Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации 2022 год

По словам народного избранника, санкции для россиян, помогающих сеять панику в обществе, будут «серьезными».

«Как только несколько фейкометов присядут на реальные сроки, думаю, остальным будет неповадно. Россиян им [Украине] не удастся обмануть. Они вводят в заблуждение граждан собственной страны. Для них это сейчас задача номер один», – подчеркнул собеседник «ПС».

Ранее заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков заявил, что Европейский союз не успеет поставить на Украину военную помощь в виде боевых самолетов и летального оружия. Подробности — в нашем материале.