«Останутся в Польше». Политолог Коновалов рассказал о судьбе истребителей НАТО на Украине

Политолог, директор по развитию Фонда содействия технологиям XXI века Иван Коновалов назвал декларативным шагом решение Болгарии, Польши и Словакии передать Вооруженным силам Украины (ВСУ) 70 военных самолетов. По его словам, использовать эту авиацию Киеву все равно никто не позволит.

Ранее в пресс-службе Военно-морских сил ВСУ заявили, что Болгария передаст Украине 16 истребителей МиГ-29 и 14 штурмовиков Су-25, Польша выделит 28 самолетов МиГ-29, а Словакия — 12 воздушных судов МиГ-29.

«70 самолетов для украинской армии! Наши партнеры передают нам МиГ-29 и Су-25! При необходимости они смогут базироваться на польских аэродромах, с которых украинские летчики будут выполнять боевые задачи», — говорится в заявлении военной пресс-службы в Facebook.

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Впрочем, по словам собеседника «Политики Сегодня», даже если эти самолеты и будут переданы Украине, что маловероятно, то они останутся на польских аэродромах далеко от линии фронта, как это в свое время произошло с американскими противотанковыми ракетными комплексами Javelin.

«Если они собираются это делать, то им нужно будет действовать в воздушном пространстве Украины через границу — с территории Польши. А сейчас воздушное пространство Украины взято под контроль ВКС РФ. Это что будет означать? Столкновение Польши с РФ? Польша на это готова идти? Нет», — резюмировал Коновалов.

Так или иначе, премьер-министр Болгарии Кирил Петков уже опроверг информацию о поставках Украине военных самолетов. По его словам, София не брала на себя обязательств по поставке Киеву вооружений, поскольку сама испытывает дефицит истребителей. Однако Болгария намерена оказать украинской стороне гуманитарную помощь, цитирует Петкова «Радио Болгария».

«У нас есть небольшое количество самолетов, и мы не можем их передавать никому. Количество их абсолютно недостаточно, чтобы защищать наше небо и абсурдно утверждение о том, что мы их будет давать в этот момент», — заявлял политик еще 28 февраля.

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По мнению политолога Марата Баширова, опровержение со стороны болгарского премьера свидетельствует о нежелании государства «ввязываться в украинский кейс» и начале «раскола» в НАТО. Об этом он написал в Telegram-канале «Политджойстик».

При этом ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сообщил, что главы МИД стран-участниц Евросоюза согласовали предоставление Украине летального оружия на сумму €450 млн. В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что такой шаг не будет способствовать восстановлению порядка.

24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей Донецкой и Луганской Народных Республик. Он уточнил, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, основная цель — демилитаризация и денацификация страны. В Минобороны РФ уточнили, что российские военные выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает.