Представители миссии ОБСЕ в ДНР направились в сторону российской границы

Автомобили специальной мониторинговой миссии ОБСЕ уезжают из ДНР. Об этом сообщил представитель республики в центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Как уточнили журналисты РИА Новости, представители мониторинговой миссии ОБСЕ в ДНР направились в сторону российской границы. Они планируют пересечь пункт «Успенка».

«Все 43 автомобиля СММ ОБСЕ выдвинулись из Донецка в сторону границы Российской Федерации», — приводятся слова специалиста на сайте агентства.

Ранее стало известно, что все члены миссии будут вывезены с территории Украины. Такое заявление сделала генсек ОБСЕ Хельга Шмид.