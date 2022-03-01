The Economist: ЕС не может отказаться от российского газа, несмотря на санкции

Специальная военная операция России по денацификации Украины инициировала жесткие и сложные споры о будущем европейской энергетики. Об этом заявили эксперты британского издания The Economist.

По их мнению, страны ЕС не стали полностью запрещать поставки российского газа, поскольку на них приходится около четверти от всей энергетической отрасли европейских стран. Таким образом, просто отказаться от голубого топлива из РФ не выйдет.

Часть экспертов считает, что выходом из данной ситуации может стать использование сжиженного природного газа (СПГ). Однако этот вариант имеет массу недостатков.

«У Германии терминалов нет вообще, а на Испанию приходится четверть мощностей всего континента, хотя ее газовая инфраструктура во многом изолирована от остальной Европы», — прокомментировали идею специалисты отраслевого издания Energy Intelligence.

ФБА «Экономика сегодня» /

Кроме того, крупнейшие экспортеры СПГ — США, Австралия и Катар — почти достигли предельной мощности своих поставок. Чтобы переломить эту тенденцию, придется потратить непозволительно много средств и времени.

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил о увеличении стоимости газа на территории ЕС в шесть-десять раз по сравнением с прошлым годом. По его словам, рост цен на голубое топливо создает большую нагрузку на стоимость электроэнергии из-за того, как эти цены определяют на европейском рынке электроэнергии.