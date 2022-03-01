Публицист Крутаков назвал ожидаемыми результаты переговоров России и Украины

Итоги первого раунда переговоров России и Украины были заранее известны из-за позиции Киева. Так считает политолог и публицист Леонид Крутаков.

Контакты российской и украинской делегаций прошли 28 февраля в Гомельской области Белоруссии. По словам руководителя группы из Москвы Владимира Мединского, стороны смогли найти точки соприкосновения. Он анонсировал новые переговоры в ближайшие дни, сообщает телеканал «360». Крутаков в беседе с «ПолитРоссией» сказал, что диалог ожидаемо не принес ощутимых результатов.

«Нетрудно было представить, чем это закончится. Если Украина объявит о внеблоковом статусе и невступлении в НАТО, это будет забыто через три-четыре дня, как с Минскими соглашениями было. И что же, мы заключим новые Минские соглашения и еще восемь лет будем смотреть, как они там будут уничтожать людей? Я не думаю, что возможно какое-то соглашение без капитуляции украинской. Правда, не вижу. Признание ДНР и ЛНР в административных границах — это катастрофа для политических элит Украины. Закрепленное поражение», — простыми словами объяснил публицист.

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По его словам, на ход переговоров повлияло давление западных стран. Они дают украинским политикам ложную надежду, из-за чего Киев не торопится пойти на уступки.

«Им сейчас поддувают и подпевают с Запада, из Вашингтона, что надавят на Россию. В США заинтересованы в продолжении конфликта. Для них это как манна небесная. Сейчас идет практически полный разрыв отношений, что выгодно для Вашингтона. Они просто мечтали, чтобы лилась кровь», — уверен политолог.

Однако Россия не надеялась, что Украина пойдет навстречу на фоне военной операции. Москва не была удивлена результатами переговоров, добавил Крутаков.