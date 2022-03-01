Белорусский политолог Шимов назвал три главные цели спецоперации РФ на Украине

Украина пока что не готова вести «конструктивный» диалог с Россией. Так доцент кафедры политологии Белорусского государственного университета (БГУ), член редакционного совета сайта «Западная Русь» Всеволод Шимов оценил первый этап переговоров Киева и Москвы в резиденции Гомельской области.

В беседе с «Политикой Сегодня» эксперт подчеркнул, что судить об итогах спецоперации России по защите мирных жителей Донбасса пока крайне сложно, поскольку заявленная цель демилитаризации и денацификации Украины «достаточно размыта».

В худшем случае, рассуждает политолог, противостояние приведет к полной ликвидации бывшей советской республики. Еще один план заключается в том, чтобы обеспечить безопасность республик Донбасса и добиться признания их независимости нынешним руководством Украины. Третий возможный и самый реалистичный сценарий, по мнению Шимова, ведет к смене правящего режима и формированию в Киеве нейтральной власти.

«Очевидно, речь идет о том, чтобы Россия могла добиться четких гарантий по безопасности. Во-вторых, речь идет о признании ДНР и ЛНР. Скорее всего они в состав Украины не возвращаются, причем отнюдь не в тех "минских" границах. Дальше вопросы внутреннего устройства Украины, вопросы статуса русского языка, вопросы прав регионов. Думаю, это все должно в конечном счете тоже обсуждаться», – резюмировал профессор БГУ.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Российско-украинские переговоры в закрытом режиме прошли в Белоруссии 28 февраля. Они длились около пяти часов, но достигнуть консенсуса делегациям пока не удалось. Позже глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что точки соприкосновения все-таки были найдены. Он не исключил, что в будущем сторонам удастся достичь прогресса «по ряду вопросов».