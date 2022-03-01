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Белорусский политолог Шимов назвал три главные цели спецоперации РФ на Украине

Россия
Белорусский политолог Шимов назвал три главные цели спецоперации РФ на Украине

Украина пока что не готова вести «конструктивный» диалог с Россией. Так доцент кафедры политологии Белорусского государственного университета (БГУ), член редакционного совета сайта «Западная Русь» Всеволод Шимов оценил первый этап переговоров Киева и Москвы в резиденции Гомельской области.

В беседе с «Политикой Сегодня» эксперт подчеркнул, что судить об итогах спецоперации России по защите мирных жителей Донбасса пока крайне сложно, поскольку заявленная цель демилитаризации и денацификации Украины «достаточно размыта».

В худшем случае, рассуждает политолог, противостояние приведет к полной ликвидации бывшей советской республики. Еще один план заключается в том, чтобы обеспечить безопасность республик Донбасса и добиться признания их независимости нынешним руководством Украины. Третий возможный и самый реалистичный сценарий, по мнению Шимова, ведет к смене правящего режима и формированию в Киеве нейтральной власти.

«Очевидно, речь идет о том, чтобы Россия могла добиться четких гарантий по безопасности. Во-вторых, речь идет о признании ДНР и ЛНР. Скорее всего они в состав Украины не возвращаются, причем отнюдь не в тех "минских" границах. Дальше вопросы внутреннего устройства Украины, вопросы статуса русского языка, вопросы прав регионов. Думаю, это все должно в конечном счете тоже обсуждаться», – резюмировал профессор БГУ.

«Цель размыта». Белорусский политолог назвал три исхрода спецоперации РФ на Украине
Федеральное агентство новостей  / Степан Яцко

Российско-украинские переговоры в закрытом режиме прошли в Белоруссии 28 февраля. Они длились около пяти часов, но достигнуть консенсуса делегациям пока не удалось. Позже глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что точки соприкосновения все-таки были найдены. Он не исключил, что в будущем сторонам удастся достичь прогресса «по ряду вопросов».

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