Село Старогнатовка является селом, которое раньше находилось под контролем ВС Украины. Как рассказывает специальный корреспондент ФАН Александр Сладков, в ДНР на Тельмановском участке военные продвинулись вперед на 25 километров.

Корреспондент Федерального агентства новостей пообщался с жителями Старогнатовки в Донбассе. Люди рассказали Сладкову о своем отношении к признанию Россией независимости ЛДНР.

«Ну что я могу сказать? Люди рады. Люди ждали восемь лет», — поделился мнением один из жителей села.

Военкор поинтересовался, какая помощь нужна местным жителям на фоне напряженной ситуации в стране. Как выяснилось, люди нуждаются не только в продуктах и других товарах первой необходимости, но даже в электричестве.

«Свет был, пока не начали гэпать, стрелять. Гуманитарную помощь, если можно, чтобы вы нам, ребята, отвезли-привезли. Ну и самое главное, чтобы люди были живы. Вот это самое главное. Дай бог вам, ребята, здоровья, счастья», — говорится в комментарии одного из жителей Старогнатовки.

После признания независимости республики Донбасса президент России Владимир Путин объявил о спецоперации с использованием ВС на территории Украины. Такое заявление глава государства сделал 24 февраля. Лидер РФ добавил, что решение является вынужденной мерой.