В ЛНР объявили об освобождении еще 15 населенных пунктов

Подразделения Луганской Народной Республики (ЛНР) освободили еще 15 населенных пунктов от военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом объявила Народная милиция ЛНР.

Освобожденные населенные пункты перечислены в Telegram-канале Народной милиции. В этот список попали Путилино, Артема, Широкий, Шульгинка, Теплое, Нижнетеплое, Верхнетеплое, Плотина, Петровка, Бахмутовка, Герасимовка, Малиновое, Нижняя Ольховая, Верхняя Ольховая и Камышное.

Напомним, Россия проводит на Украине спецоперацию по освобождению жителей Донбасса. Кроме того, Москва обозначила своими целями денацификацию и демилитаризацию соседнего государства. Атаке подвергаются исключительно военные объекты. Минобороны РФ ранее сообщало, что подразделения Народной милиции ЛНР ведут успешное наступление в сторону населеного пункта Кременное.