Вице-мэр Владивостока Азат Ислаев покидает должность

Свой пост вице-мэра Владивостока покидает Азат Ислаев, чтобы занять должность вице-губернатора одного из российских субъектов. Об этом стало известно утром первого марта на еженедельном аппаратном совещании.

Пока неизвестно, о каком именно регионе идет речь. По неподтвержденной информации, он может отправиться в Нижневартовск или Нефтеюганск.

Чиновник занимал пост в администрации Владивостока с 9 января 2020 года. В его ответственность входило курирование туризма, инвестиций и городской среды, а также административно-территориальные управления и управление охраны окружающей среды.

Ранее сообщалось, что Председатель Правительства Дагестана Абдулпатах Амирханов добровольно подал в отставку. Его обязанности временно будет исполнять замглавы правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов.