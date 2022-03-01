Власти Новосибирской области отменяют QR-коды в кафе и фитнес-центрах

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников сообщил об отмене QR-кодов в заведениях общепита и фитнес-центрах. Ограничения снимут с 6 марта.

По словам Травникова, прогнозы региональных медиков оправдываются. На прошлой и этой неделе заболеваемость COVID-19 и ОРВИ в регионе резко пошла вниз.

Уточняется, что с 6 марта в Новосибирске отменяют QR-коды при посещении заведений предприятий общественного питания, аквапарка, зоопарка, фитнес-центров. Не исключено, что с 15 марта код не будет нужен для посещения объектов культуры и спорта.