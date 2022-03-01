Украинскую заявку на вступление в ЕС зарегистрировали

Евросоюз зарегистрировал заявку на вступление Украины в состав стран-участниц организации. Об этом заявил представитель государства в ЕС Всеволод Ченцов.

Украинский лидер Владимир Зеленский ранее подал заявку на вступление страны в Евросоюз. Некоторые государства уже поддержали ускоренный процесс включения Украины в организацию.

«Передал заявку Украины на членство в ЕС, подписанную президентом Владимиром Зеленским, французскому постоянному представителю в ЕС Филиппу Леглиз-Коста... Заявку зарегистрировали. Процесс начался», — говорится в сообщении Ченцова.

Возможность вступления Украины в ЕС начали рассматривать снова на фоне проведения спецоперации по демилитаризации и денацификации страны. Киев ищет поддержки у западных партнеров, чтобы продолжить оказывать давление на республики Донбасса. Однако Москва приняла решение завершить беззаконие и поддержать ДНР и ЛНР. Операция не предполагает под собой оккупацию территорий государства, а нацелена на спасение мирного населения от агрессивных действий ВСУ.