Кадыров опубликовал новые видео с российскими военными на Украине

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал новые видео с российскими военными и боевой техникой. Кадры были сделаны в ходе спецоперации России на Украине.

Кадыров прокомментировал присланные ему ролики. На видео попала длинная колонна из танков, БТР, установок «Град» и военных грузовиков. По словам главы Чечни, глядя на кадры можно почувствовать дух патриотов, которые едут защищать украинский народ. Он посоветовал украинцам не верить радикалам, которые пытаются «мутить воду» и обманывать жителей своими обещаниями «поддержки и помощи».

«Чувствуете дух патриотов, которые идут защищать украинский народ?! Берегитесь нацики, бандеровцы и особенно те шайтаны, которые, сбежав от нас, не стесняясь обманывают украинский народ, говоря, что вы будете их защищать... Прошу украинский народ не верить этим шайтанам! Они вас ведут на верную гибель. Определите свою судьбу сами! Вместе мы сила, — написал Кадыров.

Спецоперация России на территории Украины началась по инициативе глав ДНР и ЛНР. Жители Донбасса устали от регулярных обстрелов Киева и попросили помощи у Москвы, которая вынужденно приняла решение начать операцию по защите мирного населения.