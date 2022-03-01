Ракета «Точка-У» уничтожена в 40 километрах от Донецка

Ракету «Точка-У» удалось сбить над городом Зугрес, расположенном в 40 километрах от Донецка в сторону российской границы. Об этом передают очевидцы.

Согласно информации местных жителей и журналистов, звуки взрыва распространились по трем населенным пунктам, которые находятся вблизи Зугреса. Недалеко от города стоит крупнейшая в Донецкой Народной Республике (ДНР) теплоэлектростанция.

Жители Донбасса с 2014 года почти ежедневно находятся под обстрелами украинских силовиков. В связи с этим на прошлой неделе Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины и защите населения ЛДНР.