Украинский фонд с европейскими боссами призывает россиян спонсировать бойцов ВСУ

Фонд «Вернись живым», у руля которого стоят представители Европы, просит российских граждан жертвовать деньги для украинских силовиков и призывает выходить на незаконные акции.

Все началось с того, что турфирма из Украины под названием ExtremeGuide начала массово спамить сообщениями на электронную почту российских граждан. Послания состояли из призывов жертвовать денежные средства на развитие украинских войск, которые уже хорошо финансируются мировым сообществом для противостояния армии России.

На сайт компании попасть не удается, однако у туристической организации имеется группа в соцсети «ВКонтакте». Примечательно, что как раз со Дня защитника Отечества украинский паблик примерил на себя роль рупора антироссийской пропаганды, передает «ПолитЭксперт».

«Идет война за независимость Украины. Мы на своей земле и будем бороться!.. Если вы не согласны с войной и хотите помочь Украине, не нужно писать: "Мы с вами, держитесь"... Выходите на улицы, вас 144 миллиона, и у вас есть шанс еще что-то изменить», — обращается к фолловерам из «России и Беларуси» директор компании Олег Иванченко.

В конце публикации руководитель турфирмы не стесняясь рассказывает о серьезных потерях в рядах Вооруженных сил Украины. Иванченко предлагает не только поделиться этой записью с друзьями и принять участие в несанкционированном митинге, но так же и «пожертвовать рубли» во имя украинских боевиков.

Именно здесь в игру вступает фонд «Вернись живым» — отдать честно заработанные одессит Иванченко предлагает именно на реквизиты этой организации. Стоит также отметить, что фонд финансирует силовиков на протяжении последних восьми лет, а за 2020 и 2021 года «анонимные спонсоры» умудрились задонатить более 900 млн рублей.

Сам фонд «Вернись живым» является частью программы по развитию аналитических центров. Ее курируют на Украине компании американского бизнесмена Джорджа Сороса (фонды «Открытое общество» признаны нежелательными в РФ) и другие.

Издание направило запрос в Роскомнадзор для блокировки данного ресурса. Вопреки всей разворачиваемой против России инфовойны, Москва продолжает спецоперацию по «денацификации и демилитаризации Украины», которая призвана защитить от геноцида граждан Донбасса.