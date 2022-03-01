Военный эксперт Дандыкин: денацификация Украины поможет гражданам вернуться на Родину

Российская военная спецоперация поможет украинцам, сбежавшим от националистов, вернуться на Родину. Такое мнение высказал военный эксперт Василий Дандыкин.

После событий 2014 года в Киеве началась националистическая политика. Несогласные с ней вынуждены были покинуть свой дом. Кто-то уехал в Россию, а другие бежали в Европу и Белоруссию. Но решение Москвы провести спецоперацию в Донбассе позволит украинцам вернуться на родную землю, пишет iReactor.

«Я с такими гражданами встречаюсь постоянно, с кем-то Москве, а с кем-то за ее пределами. Возврат домой им возможен при том, если поставленная цель специальной операции будет выполнена. Основные наши задачи — денационализация и денацификация. Главная вторая. Но с ней не так все просто, поскольку США и Запад накачивают военную машину Украины нацистской идеологией. Люди хотят вернуться», — отметил капитан 1-го ранга запаса.

Возвращение «изгнанных» граждан помогло бы возродить новую Украину. По мнению Дандыкина, это будет непростой путь, так как «украинская гидра» развивалась годами. Но вклад тех, кто решил вернуться, будет огромным.