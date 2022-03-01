Kyodo: Япония включила Путина и Медведева в санкционный список

Япония ввела санкции против первых лиц России из-за событий на Украине. Об этом передает агентство Kyodo.

Согласно информации СМИ, в санкционный список попали президент РФ Владимир Путин, зампред Совбеза Дмитрий Медведев, министр обороны Сергей Шойгу и министр иностранных дел Сергей Лавров. Такое решение принято на фоне военной спецоперации Москвы по демилитаризации Украины.

Спецоперация стартовала утром 24 февраля и стала ответом на обращение жителей Донбасса. Население республик с 2014 года ежедневно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.