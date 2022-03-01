Украинские СМИ выпустили предупреждение о вооруженных бандитах в форме ВСУ

Вооруженные бандиты орудуют в Киеве, используя для прикрытия форму военнослужащих и полицейских. Такое предупреждение появилось в украинских СМИ.

Журналисты отмечают, что злоумышленники пытаются проникнуть в квартиры горожан. Они представляются солдатами регулярной армии, членами территориальной обороны или полицейскими. Киевлян просят быть внимательными и немедленно сообщать о подобных случаях.

Сейчас в Киеве активно процветает мародерство, спровоцированное решением местных властей раздать оружие местному населению. Ситуация осложняется мобилизацией уголовников для противодействия России, которая 24 февраля начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины.