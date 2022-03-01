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США не нашли причин для повышения уровня готовности сил сдерживания

Политика
США не нашли причин для повышения уровня готовности сил сдерживания

Соединенные Штаты следуют принципу отказа от использования ядерного вооружения, поэтому не собираются повышать уровень готовности своих сил сдерживания. Об этом заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс.

Слова американского чиновника являются ответом на речь президента РФ Владимира Путина и приведении сил сдерживания в особый режим несения боевого дежурства. Представитель Госдепа напомнил, что ранее Москва и Вашингтон подписали договор о недопустимости использования ядерного вооружения.

«Российская Федерация под этим подписалась. И мы США , безусловно, считаем, что речь идет о принципе, который мы должны защищать и сохранять», — сказал Нед Прайс.

Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на территории Донбасса. По словам главы государства, решение было вынужденным, так как агрессия Киева, продолжающаяся в течение последних восьми лет в отношении Донецкой и Луганской народных республик, перешла все моральные границы.

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