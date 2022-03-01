Зеленский: переговоры с Россией не принесли нужного Украине результата

Российско-украинские консультации на данный момент не дали того результата, который мог устроить Киев. Соответствующее заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский.

Глава украинского государства отметил, что вопрос о переходе ко второму раунду переговоров Киев рассмотрит после возвращения своих резидентов и подведения итогов контактов. Зеленский также вновь призвал западные страны ввести против Москвы жесткие санкционные ограничения.

«Пока у нас нет такого результата, который мы хотели получить. Россия заявила свои позиции, от нас прозвучали встречные пункты... Кое-какие сигналы мы получили», — описал Владимир Зеленский прошедшие в Белоруссии переговоры.

Ранее в четверг президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Целью спецоперации российский лидер назвал «денацификацию и демилитаризацию Украины». По словам Путина, соответствующая мера была вынужденной.