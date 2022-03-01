Карпин выразил разочарование отстранением сборной России от международных турниров

Тренерский штаб сборной России по футболу разочарован решением FIFA по отстранению от участия в международных соревнованиях, среди которых — чемпионат мира 2022 года. Такое заявление сделал главный наставник национальной команды Валерий Карпин.

Тем временем в Российском футбольном союзе (РФС) категорически не согласились с решением ФИФА и УЕФА об отстранении от турниров всех отечественных команд. В организации подчеркнули, что оставляют за собой право оспорить такой вердикт.

«Сказать, что тренерский штаб сборной России разочарован решением ФИФА — значит ничего не сказать. Очень жаль ребят, которые мечтали сыграть на ЧМ-2022 и теперь лишились этой надежды», — отреагировал главный наставник российских футболистов.

Ранее российский президент Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Глава государства подчеркивал, что вынужденная спецоперация нужна для «денацификации и демилитаризации Украины».