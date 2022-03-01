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Карпин выразил разочарование отстранением сборной России от международных турниров

Спорт
Карпин выразил разочарование отстранением сборной России от международных турниров

Тренерский штаб сборной России по футболу разочарован решением FIFA по отстранению от участия в международных соревнованиях, среди которых — чемпионат мира 2022 года. Такое заявление сделал главный наставник национальной команды Валерий Карпин.

Тем временем в Российском футбольном союзе (РФС) категорически не согласились с решением ФИФА и УЕФА об отстранении от турниров всех отечественных команд. В организации подчеркнули, что оставляют за собой право оспорить такой вердикт.

«Сказать, что тренерский штаб сборной России разочарован решением ФИФА — значит ничего не сказать. Очень жаль ребят, которые мечтали сыграть на ЧМ-2022 и теперь лишились этой надежды», — отреагировал главный наставник российских футболистов.

Ранее российский президент Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Глава государства подчеркивал, что вынужденная спецоперация нужна для «денацификации и демилитаризации Украины».

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