Жириновский заявил о необходимости для Украины выполнять условия России

Представители фракции ЛДПР сообщили о позиции Владимира Жириновского относительно ситуации на Украине. Политик считает, что страна должна выполнить условия, выдвигаемые Россией.

По словам политика, России следует занять жесткую линию и требовать выполнения условий. Лидер фракции ЛДПР отметил, что виновниками конфликта являются страны Запада, а также власти Украины.

«Две трети населения Украины говорили по-русски. Миллионы украинцев имели близких родственников в России. Экономика Украины была ориентирована на Россию. Товарооборот между странами стремительно рос», — приводятся в сообщении слова Жириновского.

На этой неделе президент России Владимир Путин провел переговоры с президентом Франции. В ходе телефонного разговора с Эммануэлем Макроном глава государства сообщил, что одним из условий в урегулировании ситуации на Украине является признание суверенитета РФ над Крымом.