РФС окрестил решение отстранить российские команды от соревнований дискриминацией

Российский футбольный союз (РФС) осудил санкции от Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Рестрикции могут быть оспорены в суде, сообщает пресс-служба организации.

Согласно решению ФИФА и УЕФА, российские команды будут отстранены от участия в международных матчах. Ограничения продлятся некоторое время.

«Мы считаем, что это решение противоречит нормам и принципам международных соревнований, равно как и спортивному духу», — отмечено в сообщении.

Организация назвала эти действия дискриминирующими российских спортсменов. Они наносят огромный ущерб как командам, так и тренерам, а главное — болельщикам.

Санкционные меры начали вводить против России на фоне проведения Москвой спецоперации по демилитаризации Украины. Процесс призван защитить мирных жителей Донбасса от киевской агрессии, однако не все западные страны придерживаются такого мнения.