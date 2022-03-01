Владимир Зеленский призвал полностью закрыть воздушное пространство для России

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с очередным обращением к своим гражданам. Он указал, что необходимо полностью закрыть небо для России.

Ряд европейских и западных стран ввели антироссийские санкции. Среди них — закрытие воздушного пространства ЕС для авиакомпаний РФ. Но по мнению Зеленского, необходимо запретить и кораблям входить в порты.

«Нужно рассматривать полное закрытие неба для российских ракет, самолетов, вертолетов… Такой стране нужно закрыть вход во все порты, каналы, аэропорты мира», — отметил президент в своем обращении.

Российский глава Владимир Путин объявил о старте военной спецоперации в ночь на 24 февраля. Ее целью он назвал защиту людей от геноцида со стороны киевского режима. У Москвы план провести демилитаризацию Украины, но не оккупация ее территорий.