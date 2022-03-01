ВСУ усилили обстрел Донецка на фоне улучшения обстановки на юге ДНР

Замначальника управления Народной милиции Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин сообщил об усилении огня Вооруженными силами Украины по жилым кварталам Донецка.

Официальный представитель НМ ДНР подчеркнул, что обстрел украинскими войсками становится сильнее по мере того, как нормализуется ситуации в южной части республики. В ходе общения с представителями прессы Басурин отметил, что бойцы Донбасса продолжают продвижение на мариупольском направлении.

Народные милиции ДНР и ЛНР совместно с Вооруженными силами РФ приступили к реализации специальной операции по демилитаризации Украины 24 февраля. Президент России Владимир Путин в обращении к гражданам страны отметил, что спецоперация на украинской территории является вынужденной, поскольку Киев не оставил другого выбора в урегулировании конфликта.