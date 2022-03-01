Президент США Джо Байден не намерен воевать с Россией. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Псаки приняла участие в пресс-конференции, на которой прозвучал вопрос, при каких условиях власти США готовы применить силу против России. Представитель Белого дома объявила, что Вашингтон не намерен вводить войска на территорию Украины и вступать в вооруженный конфликт с РФ.

На прошлой неделе президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции на Украине с целью денацификации страны, объяснив, что это мера была вынужденной для защиты мирного населения Донбасса. В ответ на этот шаг против РФ был введен ряд санкций со стороны запаха.