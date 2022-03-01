Вашингтон допустил смягчение ограничительных мер против Москвы

Руководство Соединенных Штатов может смягчить введенные ранее ограничительные меры против России. Об этом сообщили представители Белого дома.

Послабление санкций может наступить только после того, как начнется деэскалация на Украине. Белый дом уточнил, что только при этом условии Вашингтон готов к переговорам по этой теме с Москвой.

«США могут обсудить с РФ смягчение санкций в случае начала деэскалационных шагов», — сообщил Белый дом.

В соответствии с распоряжением президента России Владимира Путина российская армия начала спецоперацию по демилитаризации Украины и освобождению Донбасса. Постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя заявил, что таким образом Москва реализует свое право на самооборону.