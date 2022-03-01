Корнилов: британская спецслужба поручила Зеленскому распространение фейков внутри РФ

Британская разведка поставила перед украинским президентом Владимиром Зеленским задачу использовать созданный ранее «центр дезинформации» для расширения и распространения фейковой информации на территории России.

Об этом рассказал политолог и публицист Владимир Корнилов, слова которого приводит информационное агентство «SM-News».

По словам эксперта, для западных и в частности британских спецслужб, Украина в деле создания антироссийских фейков – это просто манна небесная.

И с определенного времени перед «Центром дезинформации» украинского президента Владимира Зеленского поставлена конкретная задача – распространять и расширять внутри Российской Федерации как можно больше фейков.

«Когда вы видите, что у вас появляются какие-то безликие боты с десятью читателями и рассказывать о России, нужно понимать, что это в основном зарубежные центры. В Великобритании есть целое спецподразделение», — объяснил Корнилов.

Эту задачу Зеленский получил во время своего визита в Лондон и встречи с главой Ми-6 – британской секретной разведывательной службы. По возвращении на Украину Зеленский сразу же выступил в Верховной раде, с трибуны которой он обратился ко всем специалистам по фейкам и дезинформации с призывом «послужить стране».

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«По-моему, очень прозрачно сказано. Его Ми-6 обязало нанять этих русскоязычных ботов для распространения русскоязычной дезинформации. Украина в этом смысле для британских и западных спецслужб — просто манна небесная, потому что там люди говорят и пишут нормально по-русски», — подчеркнул политолог.

Но правда, добавил он, очень часто сообщения этих украинских ботов, под которыми стоят подписи «Воронеж», «Хабаровск» или «Владивосток», содержат в себе откровенные украинизмы, например, такие фразы как «скучаю за кем-то», или что-то подобное.

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Напомним, вскоре после начала российской военной спецоперации по спасению Донбасса украинский президент Владимир Зеленский, в одном из видеообращений к жителям страны рассказал о том, как он обратился к главам 27 стран-членов НАТО с призывом срочно принять Украину в Североатлантический военный блок, однако везде встретил отказ. По словам Зеленского, приходится признать, что Запад бросил Украину один на один с Россией, и в этой ситуации он готов начать переговоры с Москвой о нейтральном статусе для государства.

А уже на следующий день Зеленский в новом видеообращении предупредил украинцев о том, что в интернете появилось очень много недостоверной информации и призвал их не верить фейкам о том, что он призвал сложить оружие.