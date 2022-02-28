Реальная власть на Украине находится в руках радикалов. Такое заявление сделал постпред России при Организации Объединенных Наций Василий Небензя.

Дипломат высказал свое мнение в ходе пресс-конференции 28 февраля. По его словам, президент Украины Владимир Зеленский фактически давно утратил власть в стране. За него руководят радикалы.

«Реальная власть на Украине, реальный политический вес сосредоточен в руках радикалов и неонацистов, которые игнорируют президента и обладают собственной повесткой», — заявил Небензя.

Украинская сторона давно ведет агрессивные действия против республик Донбасса. Почти восемь лет мирные граждане подвергались обстрелам и издевательствам. Именно поэтому Россия инициировала проведение спецоперации по демилитаризации Украины, которая принесет долгожданный мир в страну.