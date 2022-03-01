Баранец рассказал, чем обернется для России и ЕС закрытие неба над Европой

Решение Евросоюза полностью закрыть для российских самолетов воздушное пространство приведет к колоссальным убыткам не только российских, но и европейских авиаперевозчиков.

Такое мнение в комментарии информационному порталу «Лайф» высказал военный обозреватель газеты «Комсомольская правда» Виктор Баранец. При чем эксперт выразил уверенность в том, что Россий, в отличие от Европы, найдет выход из этого сложного положения.

«Они (авиакомпании) перестанут работать, перестанут зарабатывать деньги. Эти авиакомпании будут нести колоссальные убытки. В том числе европейские, которым придется летать теперь в Азию, делая огромный крюк, выжигая огромное количество горючего, и удваивать стоимость билета», — подчеркнул Баранец.

При этом он объяснил, что дальние авиарейсы европейских авиаперевозчиков, которые до закрытия воздушного пространства и перелете над российской территорией длились около восьми часов, теперь в условиях новых ограничений удлинятся почти в два раза – до 14 часов. Соответственно вдвое вырастет и расход топлива, и цена на билеты.

«Мы будем выкручиваться из этой ситуации, переориентируя свои самолеты на азиатское воздушное пространство. У нас там никто еще нас не закрыл, кроме Австралии», — добавил Баранец в заключение.

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Напомним, ранее о решении Евросоюза полностью закрыть воздушное пространство над странами-членами сообщества для самолетов из РФ объявила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, по словам которой, поводом для этой жесткой меры стало проведение Москвой военной спецоперации по защите Донбасса на Украине.

При этом с самого начала российской спецоперации президент РФ Владимир путин подчеркнул, что Россия не собирается оккупировать Украину, а стремится лишь к денацификации и демилитаризации соседнего государства. При этом в Минобороны РФ подчеркнули, что действия российских военных не несут угрозы украинскому мирному населению, так как точечные удары высокоточным оружием наносятся только по объектам украинской военной инфраструктуры, системам ПВО и аэродромам.