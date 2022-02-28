Лидеры восьми стран поддержали ускоренную процедуру вступления Украины в Евросоюз

Количество стран ЕС, готовых поддержать скорейшее вступление Украины в состав Евросоюза, продолжает расти. В открытом письме, опубликованном на сайте президента Польши Анджея Дуды, сказано, что уже восемь стран объединения поддерживают это решение.

Согласно тексту документа, лидеры этих стран считают, что в сложившейся ситуации Украина имеет право на немедленное принятие в ЕС. Решение поддержали Чехия, Латвия, Литва, Болгария, Эстония, Словакия, Польша и Словения.

Недавно Верховная рада объявила, что президент Украины Владимир Зеленский подписал все необходимые документы для вступления в Европейский союз. Юридическая процедура была завершена 28 февраля.

Разговоры о вступлении Украины в ЕС усилились после начала спецоперации России в Донбассе. Главы ЛДНР обратились к РФ за помощью в демилитаризации и денацификации Украины, а также в защите мирного населения республик от агрессии ВСУ.