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Бизнесмен Пригожин подвел итоги пяти дней спецоперации России по демилитаризации Украины

Политика
Бизнесмен Пригожин подвел итоги пяти дней спецоперации России по демилитаризации Украины

Российская армия за пять дней миротворческой освободительной операции на Украине смогла выполнить ряд стратегических задач. Достижения ВС РФ перечислил предприниматель Евгений Пригожин.

Первое, чего смогла достичь армия — предотвратить наступление на Россию. Во-вторых, националисты были откинуты от границ РФ на 100-150 километров, что соответствует максимально возможной дальности выстрела, приводит слова Пригожина пресс-служба компании «Конкорд».

«Третье. Блокированы националистические батальоны в крупных городах, где они прятались за мирным населением», — отметил бизнесмен.

Четвертым достижением стало окружение нацистов в Киеве. В финале спецоперации российская армия намерена добиться свержения террористического режима, руководство которого планировало совершить нападение на Россию.

Наконец, Москва начала активную подготовку к возвращению украинцев в семью народов. При успешном завершении операции национализм останется далеко в прошлом. Однако результаты проведения процесса понуждения украинского режима к миру зависит только от Киева, заметил Пригожин.

Российская спецоперация была инициирована по просьбе республик Донбасса. Главы ДНР и ЛНР обратились к Москве после очередных агрессивных действий со стороны Киева. Процесс демилитаризации Украины проходит четко и стратегически выверено — гражданские объекты и население при этом не страдают.

#донбасс #спецоперация #пригожин
Фильм Солнцепек