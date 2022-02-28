Российская армия за пять дней миротворческой освободительной операции на Украине смогла выполнить ряд стратегических задач. Достижения ВС РФ перечислил предприниматель Евгений Пригожин.

Первое, чего смогла достичь армия — предотвратить наступление на Россию. Во-вторых, националисты были откинуты от границ РФ на 100-150 километров, что соответствует максимально возможной дальности выстрела, приводит слова Пригожина пресс-служба компании «Конкорд».

«Третье. Блокированы националистические батальоны в крупных городах, где они прятались за мирным населением», — отметил бизнесмен.

Четвертым достижением стало окружение нацистов в Киеве. В финале спецоперации российская армия намерена добиться свержения террористического режима, руководство которого планировало совершить нападение на Россию.

Наконец, Москва начала активную подготовку к возвращению украинцев в семью народов. При успешном завершении операции национализм останется далеко в прошлом. Однако результаты проведения процесса понуждения украинского режима к миру зависит только от Киева, заметил Пригожин.

Российская спецоперация была инициирована по просьбе республик Донбасса. Главы ДНР и ЛНР обратились к Москве после очередных агрессивных действий со стороны Киева. Процесс демилитаризации Украины проходит четко и стратегически выверено — гражданские объекты и население при этом не страдают.