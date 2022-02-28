Компания Shell решила отказаться от участия в «Северном потоке — 2»

Нефтегазовый концерн Shell сообщил о решении выйти из участия в проекте «Северный поток — 2». Соответствующее решение разместила сама компания в Сети.

Англо-нидерландская организация уточнила, что это решение было принято по итогам совещания совета директоров, которые взвешенно оценили ситуацию. По словам гендиректора Бена ван Бердена, выход Shell из «СП-2» и ряда других проектов связан с ситуацией на Украине.

«Совет директоров Shell… объявил о намерении выйти из совместных предприятий с "Газпромом" и связанными предприятиями, включая долю в 27,5% в заводе по производству сжиженного природного газа "Сахалин 2" и долю в 50% в "Салым Петролеум", а также СП на Гыдане. Shell также намерена прекратить участие в проекте «Северный поток — 2», — указано в сообщении компании.

Последние дни обстановка на Украине обострилась из-за решения России признать независимость республик Донбасса. В ответ ВСУ усилили агрессивные действия против мирных жителей ЛДНР. Тогда главы республик обратились к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой помочь защитить граждан Донбасса. 24 февраля Россия начала спецоперацию по демилитаризации Украины, что негативно было воспринято на Западе.