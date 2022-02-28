Пресс-секретарь президента России Песков включен в санкционный список ЕС

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков пополнил список лиц, на которых распространяются санкции Евросоюза.

Ранее ЕС утвердил второй пакет антироссийских мер, в который попали первые лица государства. Так, санкции затронули президента страны Владимира Путина, а также главу Министерства иностранных дел России Сергея Лаврова. Теперь в этот перечень включен и пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Западные страны и США продолжают принимать новые меры против РФ, пока продолжается объявленная Путиным спецоперация по демилитаризации Украины. Российский президент в обращении к гражданам отмечал, что она носит вынужденный характер, однако рисковать безопасностью населения дальше не представлялось возможным.