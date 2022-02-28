Молдавия отказалась поддерживать западные санкции против России

Молдавская сторона с 2014 года не поддерживает западные санкции против России и намерена придерживаться той же позиции, заявил вице-премьер, глава МИД республики Николай Попеску.

Попеску назвал непростым решение о введении санкций против России. Он уверен, что подобные действия приведут к негативным последствиям для всех сильных и процветающих стран.

«Решение о введении санкций против России — это непростые решения, это очень сложные решения для более сильных и процветающих стран, чем Молдавия», — заявил министр в эфире телеканала TV8.

Утром 24 февраля Россия объявила о начале военной спецоперации по демилитаризации Украины, направленной на защиту жителей Донбасса. Большинство европейских и западных стран встали на сторону Киева и объявили о введении санкций против Москвы.