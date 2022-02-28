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Марков объяснил, чем могло быть вызвано решение Путина по ядерным силам РФ

Россия
Марков объяснил, чем могло быть вызвано решение Путина по ядерным силам РФ

Решение президента РФ Владимира Путина перевести в особый режим боевой готовности российские ядерные силы страны вызвало у коллективного Запада шок и смятение.

Об этом в своем Telegram-канале пишет глава Института политических исследований Сергей Михеев, который отмечает, что в причины такого шага пока остаются неясными, но в экспертной среде есть одна версия.

Как напомнил политолог, по мере того, как украинская армия терпит поражение в ходе российской специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины, резко активизируются силы Североатлантического военного блока – британские и американские военные уже приступили к определенным антироссийским действиям, которые, правда, пока предпринимаются втайне.

«Сейчас вся разведка НАТО работает на ВСУ против армии России. Это понятно и ожидаемо.  Но, видя поражение ВСУ, США и Британия перешли к более активным боевым действиям против армии России. В частности, США и Британия стали наносить удары своими подразделениями радиоэлектронной борьбы по технике армии России», — пишет Марков.

Марков объяснил, чем могло быть вызвано решение Путина по ядерным силам РФ
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Также, по его словам, есть подозрение, что один из ударов с воздуха по российской военной колонне был нанесен не силами украинских вооруженных сил, а американским военным вертолетом.

Таким образом армия США пока тайно, но уже начала принимать участие в военных действиях против российских сил на территории Украины.

«Чтобы остановить развитие этого опасного процесса, Путин привел в состояние повышенной боевой готовности ядерные силы России. И все это очень-очень тревожно, — подчеркнул эксперт. — Степень авантюризма Вашингтона и Лондона просто зашкаливает в последние годы. Это очень-очень тревожно».

Марков объяснил, чем могло быть вызвано решение Путина по ядерным силам РФ
 / Федеральное агентство новостей

Напомним, вскоре после начала военной спецоперации РФ по защите Донбасса, когда российские войска нанесли высокоточным оружием точечные удары по объектам военной инфраструктуры, аэродромам и системам ПВО на Украине, президент США Джо Байден, выступая перед журналистами, прямо заявил, что американские войска совершенно точно не будут воевать с Россией на Украине.

А после того, как президент РФ Владимир Путин 27 февраля объявил о приведении в боевую готовность стратегических сил, и в том числе ядерных вооружений, представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд напомнила о словах Байдена:

«Президент Джо Байден дал ясно понять, что мы не ступим на землю Украины. Мы не собираемся ставить под угрозу американских военных, это означает, что их также не будет в воздухе (над Украиной)», - подчеркнула дипломат.

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