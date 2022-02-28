Марков объяснил, чем могло быть вызвано решение Путина по ядерным силам РФ

Решение президента РФ Владимира Путина перевести в особый режим боевой готовности российские ядерные силы страны вызвало у коллективного Запада шок и смятение.

Об этом в своем Telegram-канале пишет глава Института политических исследований Сергей Михеев, который отмечает, что в причины такого шага пока остаются неясными, но в экспертной среде есть одна версия.

Как напомнил политолог, по мере того, как украинская армия терпит поражение в ходе российской специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины, резко активизируются силы Североатлантического военного блока – британские и американские военные уже приступили к определенным антироссийским действиям, которые, правда, пока предпринимаются втайне.

«Сейчас вся разведка НАТО работает на ВСУ против армии России. Это понятно и ожидаемо. Но, видя поражение ВСУ, США и Британия перешли к более активным боевым действиям против армии России. В частности, США и Британия стали наносить удары своими подразделениями радиоэлектронной борьбы по технике армии России», — пишет Марков.

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Также, по его словам, есть подозрение, что один из ударов с воздуха по российской военной колонне был нанесен не силами украинских вооруженных сил, а американским военным вертолетом.

Таким образом армия США пока тайно, но уже начала принимать участие в военных действиях против российских сил на территории Украины.

«Чтобы остановить развитие этого опасного процесса, Путин привел в состояние повышенной боевой готовности ядерные силы России. И все это очень-очень тревожно, — подчеркнул эксперт. — Степень авантюризма Вашингтона и Лондона просто зашкаливает в последние годы. Это очень-очень тревожно».

/ Федеральное агентство новостей

Напомним, вскоре после начала военной спецоперации РФ по защите Донбасса, когда российские войска нанесли высокоточным оружием точечные удары по объектам военной инфраструктуры, аэродромам и системам ПВО на Украине, президент США Джо Байден, выступая перед журналистами, прямо заявил, что американские войска совершенно точно не будут воевать с Россией на Украине.

А после того, как президент РФ Владимир Путин 27 февраля объявил о приведении в боевую готовность стратегических сил, и в том числе ядерных вооружений, представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд напомнила о словах Байдена:

«Президент Джо Байден дал ясно понять, что мы не ступим на землю Украины. Мы не собираемся ставить под угрозу американских военных, это означает, что их также не будет в воздухе (над Украиной)», - подчеркнула дипломат.