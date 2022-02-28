Союзники НАТО намерены продолжить оказание военной помощи Украине

Большинство союзников НАТО предложили оказать Украине военную и гуманитарную помощь. Соответствующее заявление содержится в заявлении военного комитета Альянса.

Начальники генштабов НАТО провели встречу, в рамках которой обсудили дальнейшую стратегию по сдерживанию и обороне. Вместе с этим была рассмотрена нынешняя деятельность по обеспечению бдительности.

Ряд европейских и западных стран объявили о введении санкций против России после решения последней начать военную спецоперацию по демилитаризации Украины. Москва пошла на такой шаг, чтобы оказать помощь жителям республик Донбасса, которые с 2014 года регулярно подвергаются обстрелам со стороны украинских силовиков.