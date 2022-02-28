Российские студенты из европейских вузов пожаловались на травлю

Обучающиеся в европейских вузах россияне столкнулись с агрессией и резким ухудшением отношения к ним за рубежом.

На фоне спецоперации ВС РФ на Украине российские граждане за рубежом стали чаще сообщать о травле в Европе. С подобным отношением столкнулись студенты вузов Австрии, Чехии, Великобритании и других стран. Например, один из таких инцидентов произошел с подругой россиянки в Вене.

«В ее группе очень много украинцев и русских. И последним там желают всего самого плохого: чтобы они сами испытали что-то подобное, чтобы у них отобрали визы и отключили кредитки. Очень много личных обвинений«, – приводит слова студентки РЕН ТВ.

Другую подругу девушки из Чехии вовсе исключили. Под вопросом стоит продолжение обучение одного из россиян в Англии. Студентка из Праги также сообщила, что один из профессоров выгнал россиян с занятий. Аналогично поступил и его коллега. Обучающиеся в Европе студентки выразили надежду, что власти стран и вузов, где они обучаются, предпримут меры для снижения агрессивного поведения.

Ранее президент РФ Владимир Путин назвал спецоперацию на Украине вынужденной мерой. Российский лидер подчеркнул, что Москва не намерена оккупировать украинскую территорию.