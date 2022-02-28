Михеев считает, что вести переговоры с Украиной пока бессмысленно

Ждать каких-то быстрых результатов от российско-украинских переговоров в Гомеле не стоит, так как делегация, которую Киев направил в Белоруссию, не имеет полномочий, чтобы заключать серьезные соглашения.

Уверенность в этом в комментарии телеканалу «360» высказал политолог Сергей Михеев, который также добавил, что и сами переговоры, ведущиеся в условиях продолжающегося наступления российских войск, совершенно бессмысленны.

Российская делегация, по словам Михеева, через прибывших в Гомель парламентеров предлагает украинским властям сложить полномочия, однако те будут настаивать на своих правах.

«На самом деле ситуация, хоть и не стремительно, но ухудшается для украинской власти. Поэтому я не вижу смысла в каких-то компромиссах. Думаю, что наша делегация озвучит свои условия, они тоже что-нибудь скажут, а потом пойдут думать. Особых результатов от переговоров пока не ожидаю», — считает глава экспертно-консультационного совета при главе Республики Крым.

Также Михеев добавил, что пока российские войска продолжают наступление, во встречах с украинскими переговорщиками вообще нет смысла.

Федеральное агентство новостей /

А все заявления о том, что якобы российские войска в ходе спецоперации по спасению Донбасса продвигаются слишком медленно, являются пересказом заявлений западных СМИ, ожидания которых изначально были сильно завышены.

«Это известный прием, что сначала повышаются некие ожидания, а потом говорят, что вот у них ничего не получается. У них все получается. Я напомню, что спецоперация в Южной Осетии шла пять дней, а там масштаб задач более скромный. Тем более что мы не работаем по жилым кварталам. Американцы четыре недели Ирак не могли взять, а всем рассказывают, что это была сверхбыстрая операция», — подчеркнул Михеев.

По данным российского Министерства обороны, объявленный целью спецоперации процесс демилитаризации Украины успешно идет. А это значит, что сама спецоперация может закончится уже через неделю, когда у украинских военных просто закончится топливо и вся техника встанет.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Напомним, российская делегация заявила, что она прибыла в Гомель и готова для переговоров с украинской стороной в середине дня 27 февраля. В состав делегации РФ вошли помощник президента Владимир Мединский, председатель думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий, замглавы Минобороны РФ Александр Фомин и посол России в Белоруссии Борис Грызлов. Украину на переговорах представляют замминистра иностранных дел Николай Точицкий, глава Минобороны Алексей Резников, советник офиса президента Украины Михаил Подоляк, глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, первый заместитель украинской делегации в трехсторонней контактной группе Андрей Костин и народный депутат Рустем Умеров.

Как сообщил журналистам после трехчасовых переговоров Леонид Слуцкий, стороны друг друга услышали и обозначили ряд пунктов, по которым переговоры могут достичь прогресса. При этом глава российской делегации Владимир Мединский заявил, что следующий раунд переговоров состоятся через несколько дней на польско-белорусской границе.