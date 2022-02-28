Минобороны РФ сообщило об уничтожении авиацией шести колонн бронетехники ВСУ

Оперативно-тактическая авиация Вооруженных сил России уничтожила шесть колонн украинской бронетехники, сообщили в Министерстве обороны РФ.

По информации военного ведомства, в ходе операции уже уничтожено более 300 танков и других бронемашин, 42 самолета и вертолета, 51 реактивная система залпового огня, а также около 150 артиллерийских орудий и минометов.

Ранее сообщалось, что в спецоперации ВС РФ на Украине задействованы только контрактники. Ни одного военнослужащего срочной службы к военным мероприятиям не привлечено, подчеркнули в Минобороны РФ.